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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8. ve son ayağı olan İstanbul Sultanahmet etabını Alpecin Deceuninck takımından Belçikalı bisikletçi...

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Spor Haberleri

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8. ve son ayağı olan İstanbul - Sultanahmet etabını Alpecin Deceuninck takımından Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen kazandı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8. ve son ayağı olan İstanbul - Sultanahmet etabını Alpecin Deceuninck takımından Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Sultanahmet İstanbul Turizm Spor Haberler

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