58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8. ve son ayağı olan İstanbul Sultanahmet etabını Alpecin Deceuninck takımından Belçikalı bisikletçi...
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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8. ve son ayağı olan İstanbul - Sultanahmet etabını Alpecin Deceuninck takımından Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen kazandı.
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8. ve son ayağı olan İstanbul - Sultanahmet etabını Alpecin Deceuninck takımından Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor