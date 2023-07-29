58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8-15 Ekim'de Gerçekleştirilecek

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu, yarışın organize edilmesiyle ilgili tüm mal ve hizmet alımı ile TV çekim ve prodüksiyon hizmetine ilişkin ihale ilanı yayımlandı. Tur, 8 etaptan oluşacak ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayacak.