SPOR 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8-15 Ekim'de düzenlenecek

İSTANBUL, (DHA) - T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58'incisi, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) takviminde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 8 Ekim Pazar günü Alanya'dan başlayıp 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek. 1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında çok daha büyük bir coşku ve görkemli biçimde yapılması için hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor.

8 GÜN 8 ETAP

23-30 Nisan 2023 tarihlerinde planlanan ancak 6 Şubat deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği'nin destekleri ile ekim ayına ertelenen 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e uzanan güzergah boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, 7'nci etap sonunda takımların İzmir'den İstanbul'a transferinin ardından İstanbul-Sultanahmet Etabı ile sona erecek.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri içinde göz kamaştıran bir parkurda düzenlenecek olan 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, uluslararası düzeyde tanınmış ve Dünya Bisiklet Birliği'nin tescil ettiği her biri 7 bisikletçiden oluşan 24 profesyonel bisiklet takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

DÜNYA YILDIZLARININ PARLADIĞI TUR

Dünya yıldızlarının parladığı tur olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1.231,2 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:

1'inci Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (134 km)

2'nci Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (165 km)

3'üncü Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (102,9 km)

4'üncü Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (162,1 km)

5'inci Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,5 km)

6'ncı Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,2 km)

7'nci Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)

8'inci Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (133,7 km)

58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Lansmanı ise 12 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

EMİN MÜFTÜOĞLU: KITALARARASI BİR BİSİKLET ŞÖLENİNE DÖNÜŞECEK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesinde düşüncelerini şöyle ifade etti:

'Nisan ayında düzenlemeyi planladığımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi nedeni ile Uluslararası Bisiklet Birliği'nin olağanüstü destekleriyle UCI Ekim takvimine aldık. Bu zor dönemde UCI Başkanı David Lappartient ve Yönetim Kurulu'nun vermiş olduğu destek için Türk bisikleti adına çok teşekkür ederim. 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, 8-15 Ekim tarihleri arasında 8 gün boyunca 8 etapta doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan bir parkur olarak kurguladık. Organizasyonu, Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda büyük coşku ve görkemle düzenleyeceğiz. Üst düzey mücadelesi ve nefes kesen parkuru ile 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kıtalararası bir bisiklet şölenine dönüşecek. Profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye'de atacak. Ayrıca 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında eylül ayında İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğimiz basın lansmanımızda TUR 2023'e katılan takımları, yıldız sporcuları ve bisiklete değer katacak, ülkemizde bisiklet kültürünü geliştirecek projelerimizi paylaşacağız.'

TUR 2022, 190 ÜLKEDE 13 AYRI DİLDE 615 MİLYON HANEYE ERİŞTİ

2022 yılında dünyaca ünlü bisikletçilerin kıtalararası mücadelesi, 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 57'nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu; Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika ve Ortadoğu'dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede ve 13 ayrı dilde 615 milyon haneye erişti. Türkiye'nin uluslararası en büyük projelerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun televizyon prodüksiyonu; 80 kişilik ekip, 2 helikopter, 1 uçak, 4 motosikletli kamera ve büyük bir teknoloji ile dünya ekranlarına taşındı.

10-17 Nisan 2022 tarihleri arasından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinde medya mensubu takip etti. TUR öncesi, sırası ve sonrası yapılan haberlerle toplam 8 bin 220 medya yansımasına ulaşan Tour of Türkiye, 236 milyon 224 bin 180 kişiye erişti.