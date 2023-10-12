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58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Marmaris-Yalıkavak etap startı verildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci günü olan Marmaris-Yalıkavak etabı için start verildi. 24 takımdan 141 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşen etap, 180.6 kilometrelik bir parkuru kapsıyor.