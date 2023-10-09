58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Kumluca'dan Geçti

58'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sporcuları, 2'inci etap kapsamında bugün Kumluca istikametinden geçti.

58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun Kemer istikametinden gelen yarışçıları turun 2'inci etabı kapsamında Kumluca istikametinden geçiş yaptı. Bisiklet turunun Kumluca istikametinden geçişi sırasında Kumluca halkı tura yoğun bir ilgi gösterdi. Tur, Kumluca halkı ve izlemeye gelen çok sayıda öğrenci tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun güvenlik önlemlerine ve trafik kurallarına ve uyulması konusunda son derece önem verdiği bisiklet turu organizasyonu, Kumluca'da başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yaptığı açıklamada "Doğası ve coğrafi güzellikleri gibi birçok özelliğiyle ön plana çıkan Kumluca'mız artık spor faaliyetlerine verdiği önemle de adından söz ettirmektedir. Ülkemiz için son derece önemli bir organizasyon olan Bisiklet Turunun güzergahında Kumluca, önemli bir istikamet noktası olmuştur. Kumluca'nın hem ülkemizde hem de uluslararası alanda tanınacak olması hepimiz için gurur verici oldu. Emeği geçen bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.