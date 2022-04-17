57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ödüller verildi (YENİDEN)

İSTANBUL (DHA) - 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Bodrum'dan başlayan TUR2022, İstanbul'da sonlandı. Atatürk Kültür Merkezi'nden start alan 149 sporcu, hava şartlarından dolayı Kuzguncuk'ta kaza yaptı. Yarışın 25'inci kilometrelerinde gerçekleşen kaza sebebiyle bisikletçiler, devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı. Komiserler Kurulu'nun sporcuların talebi doğrultusunda aldığı kararla İstanbul- İstanbul etabı nötralize edilirdi. 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, geride kalan etaplar sonunda elde edilen sonuçlarla sonlandırıldı.

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mahmut Kazan ödülleri verdi.