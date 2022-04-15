57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul- İstanbul etabı, 17 Nisan 2022 Pazar günü koşulacak. A, B, C bölgelerinde kapanacak yolların haricinde bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala araç trafiğine kapatılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, pazar günü İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş