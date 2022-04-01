57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Muğla, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkacak

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startının verileceği Muğla'da, dünyaca ünlü bisikletçiler, Bodrum ve Milas gibi turizm merkezlerinde pedal çevirirken, bu bölgelerde bulunan tarihi ve kültürel mekanların da tanıtımını yapacak.

Dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan tur, 10 Nisan'da Bodrum'dan başlayacak ve 17 Nisan'da İstanbul'da sona erecek. Sporcular 8 etapta bin 303 kilometre pedal basacak.

Turda, 14 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu yarışacak. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye'de 12 pro takım ve 6 kıta takımı mücadele edecek. Geçen yıl 3 olan WorldTour takım sayısı bu yıl 7'ye yükselirken Nairo Quintana, Sam Bennett ve Chris Froome gibi güçlü bisikletçilerin pelotonda yer alması, yarışa yönelik uluslararası ilgiyi ve rekabeti artıracak.

-"Bodrum'da, Hatıra Ormanının da açılışı yapılacak"

Bu yıl ilklerin yarışı haline gelecek organizasyon öncesinde anlamlı bir projeye de imza atılacak.

Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle bir hatıra ormanı oluşturulacak. Yarıştan bir gün önce Bodrum'da, "57. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı"nın açılışı yapılacak. Buraya, bisikletçilerin parkurda kat edeceği mesafe kadar tohum topu da bırakılarak ülkenin orman alanlarının rehabilitasyonuna katkı sağlanacak.

Bisikletçiler ilk gün 207 kilometre uzunluğundaki Bodrum-Kuşadası etabını geçecek. Milyonlarca kişinin ekranları başından izlemesi beklenen turun Muğla'nın turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.

Bisikletçiler Bodrum-Milas etabını koşarken izleyiciler de Bodrum Kalesi ile M.Ö. 4'üncü yüzyılda inşa edilen, Antik Tiyatro'yu görecek.

Bisikletçiler daha sonra yol güzergahında Milas ilçesi sınırlarındaki "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı ile buradaki göçmen kuşlar ve flamingoları görecek.

Buradan Milas ilçesine ulaşacak bisikletçiler pedal çevirirken ekran başındakiler de Beçin, Labranda, Euromos, Herakleia antik kentleri ile dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'nu, Latmos Dağı'nı, Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimlerini ve Bafa Gölü'nü izleyebilecek.

Bisikletçiler daha sonra Muğla sınırlarından çıkarak Kuşadası'na ulaşmak için pedal çevirecek.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun startının verileceği Muğla'da, hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Tavlı, 10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek turun Bodrum'dan başlayacağını belirterek, "Muhteşem doğasıyla, eşsiz koylarıyla, kültürel zenginlikleriyle dünyanın tercih ettiği Muğla'mız, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile de renkli anlara tanıklık ederek yerli ve yabancı misafirlerin Muğla'mızın eşsiz güzelliklerini görmesine vesile olacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla'mızın tanıtımına büyük katkı sağlayacak." dedi.

Tavlı, kentteki sporseverlerin ve bisikletçilerin heyecanla Muğla'da etapları beklediğini bildirdi.