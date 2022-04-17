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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

AA - Emrah Oktay - Spor
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, İstanbul-İstanbul etabını hava koşulları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, İstanbul- İstanbul etabını hava koşulları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Erçevik, TRT Spor'a turun 8. ve son gününde iptal edilmek zorunda kalan İstanbul-İstanbul etabıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kararın Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) komiserleriyle ortaklaşa alındığını aktaran Erçevik, "Yarışın 25. kilometresinde yağış nedeniyle ciddi bir kaza oldu. Bu kazadan çok sayıda sporcu etkilendi ve yarışı durdurmak zorunda kaldık. Öncelikli olan sporcuların güvenliğidir. Bizler de o doğrultuda hareket etmek zorundayız. Hava ve yol şartları sporcu güvenliğini olumsuz etkileyecek duruma geldiği için yarışı önce nötralize etmeye karar verdik. Ancak daha sonra devam edemeyeceğimiz yönünde fikir oluştu. UCI komiserleri ile bunu değerlendirdik. Beraber ortak bir karar alarak etabı iptal ettik." diye konuştu.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

AA / Emrah Oktay - Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, TRT Spor, İstanbul, Türkiye, Spor, Haberler

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