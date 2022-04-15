57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etabını kazanan Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, çok anlamlı bir etap zaferi kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun altıncı gününde 204,6 kilometrelik Edremit-Eceabat etabı geçildi. Bitiş çizgisini ilk sırada geçen Ewan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

57. Piyade Alayı Şehitliği'nde sona eren etabın bir Avustralyalı olarak kendisi için çok önemine değinen 27 yaşındaki bisikletçi, "Bugünkü etabı kazanan anlamından dolayı bir Avustralyalı olmalıydı. Tarih olarak burası bizler için çok önemli. Son sprintten önceki zor bölümü biliyordum. Finişe kadar bunlara dayanarak kuvvetli bir şekilde finişe geldim. Benim için çok anlamlı bir zafer." diye konuştu.

Gelibolu'yu okulda tarih derslerinden okuduğunu anlatan Ewan, "Gelibolu bizler için çok önemli. Gelibolu'nun burada olduğunu 3 yıl önceki turda öğrendim. Bu şekilde bu yarışın önemini daha fazla anladım." ifadelerini kullandı.

İlk gün kazandığı Bodrum-Kuşadası etabı ile bugünkü etabı kıyaslayan Ewan, "Farklı finişler oldu. İlkinde çok hızlı ve toplu bir sprintle kazandım. Bugün ise biraz daha farklı bir profil vardı. Zor bir finiş oldu. Bu iki tarz finişten bugünkünü tercih ederim. Bu tip finişlerin kendime daha uygun olduğunu düşünüyorum. İstanbul'daki finiş de benim için uygun olacak. Yarın da finiş zor olacak." diye konuştu.