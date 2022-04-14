57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 191.7 kilometrelik Manisa Ayvalık etabının kazananı 4 saat 13 dakika 49 saniye ile Samuel Luke...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 191.7 kilometrelik Manisa - Ayvalık etabının kazananı 4 saat 13 dakika 49 saniye ile Samuel Luke Welsford oldu.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 191.7 kilometrelik Manisa - Ayvalık etabının kazananı 4 saat 13 dakika 49 saniye ile Samuel Luke Welsford oldu. - İSTANBUL