57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı - Haberler

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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabı tamamlandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu- Tekirdağ etabı tamamlandı.

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 156 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabı olan Gelibolu - Tekirdağ etabı tamamlandı. Gelibolu'dan yarışa başlayan bisikletçiler, Şarköy üzerinden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine ulaştı. İlçede bulunan sahil kesiminde kurulan alana gelen bisikletçiler, ardından finiş çizgisini geçti. - TEKİRDAĞ

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Tekirdağ etabı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Tekirdağ, Spor, Haberler

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