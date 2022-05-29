57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Haberler

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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

Kadın Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Kadın Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5. gününde Damla Su Türemen, Zehra Kaya ve Damla Pelit'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Katın Kata Milli Takımı, Karadağ Kadın Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda bronz madalya kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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