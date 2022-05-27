57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlanırken 3 milli sporcunun yanı sıra Erkek Kata Milli Takımı finale yükseldi.

Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlanırken 3 milli sporcunun yanı sıra Erkek Kata Milli Takımı finale yükseldi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde milli sporculardan kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu (50 kilo), erkekler kumitede Eray Şamdan (60 kilo), Burak Uygur (67 kilo) ve Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı ile Damla Su Türemen, Zehra Kaya ve Damla Pelit'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Kadınlardan Serap, erkeklerden Eray, Burak ve Erkek Kata Milli Takımı finale yükselirken Kadın Kata Milli Takımı üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Şampiyona 29 Mayıs'ta sona erecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Emre Vefa Göktaş, Gaziantep, Pelit, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title