57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Haberler

Gaziantep'te başlayan 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlanırken 3 milli sporcunun yanı sıra Erkek Kata Milli Takımı finale yükseldi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde milli sporculardan kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu (50 kilo), erkekler kumitede Eray Şamdan (60 kilo), Burak Uygur (67 kilo) ve Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı ile Damla Su Türemen, Zehra Kaya ve Damla Pelit'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Kadınlardan Serap, erkeklerden Eray, Burak ve Erkek Kata Milli Takımı finale yükselirken Kadın Kata Milli Takımı üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Şampiyona 29 Mayıs'ta sona erecek.