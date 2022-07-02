54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Spor
 - Güncelleme:

- 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı Kırkpınar'da başpehlivanlık ilk turu başladı 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 1. tur müsabakaları kura çekiminin arından başladı.

- 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı

Kırkpınar'da başpehlivanlık ilk turu başladı

EDİRNE - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 1. tur müsabakaları kura çekiminin arından başladı. 54 başpehlivan kol bağladı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor. Başpehlivanlık 1. Tur müsabakaları için kura çekimi yapıldı. Kura çekimin ardından 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını vurgulayan başpehlivan Orhan Okulu tüm rakiplerine başarılar diledi.

Kura çekiminin ardından Kırkpınar'da kol bağladığını söyleyen başpehlivan İsmail Koç "Kuramızı çekip 1. tura başladık. Geçen sene finale kadar gittik. Bu sene Allah izin verirse kemer nasip olur. Çok güzel bir atmosfer var elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kemeri alacağız" dedi.

Survivor sonrası hazırlıklarını iyi yaptığını vurgulayan başpehlivan İsmail Balaban hedefinin altın kemeri kuşanmak olduğunu ifade etti. 54 başpehlivan seyircileri selamladıktan sonra güreşe tutuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title