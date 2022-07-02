- 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı

Kırkpınar'da başpehlivanlık ilk turu başladı

EDİRNE - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 1. tur müsabakaları kura çekiminin arından başladı. 54 başpehlivan kol bağladı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor. Başpehlivanlık 1. Tur müsabakaları için kura çekimi yapıldı. Kura çekimin ardından 54 başpehlivan Er Meydanı'nda kol bağladı.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını vurgulayan başpehlivan Orhan Okulu tüm rakiplerine başarılar diledi.

Kura çekiminin ardından Kırkpınar'da kol bağladığını söyleyen başpehlivan İsmail Koç "Kuramızı çekip 1. tura başladık. Geçen sene finale kadar gittik. Bu sene Allah izin verirse kemer nasip olur. Çok güzel bir atmosfer var elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kemeri alacağız" dedi.

Survivor sonrası hazırlıklarını iyi yaptığını vurgulayan başpehlivan İsmail Balaban hedefinin altın kemeri kuşanmak olduğunu ifade etti. 54 başpehlivan seyircileri selamladıktan sonra güreşe tutuştu.