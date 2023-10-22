Türkiye'nin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Bosnalı Edin Puhalo'yu teknik nakavtla mağlup ederek boksa veda etti. Arslan, 53 yaşında bir kez daha dünya şampiyonu olarak tarih yazdığını söyledi.

- 53 yaşındaki dünya şampiyonu Fırat Arslan'dan ringlere galibiyetle veda

Arslan, finali rekorla yaptı

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk ve tek dünya şampiyonu unvanına sahip Fırat Arslan, ringlere veda ettiği Altın Dünya Şampiyonluk maçında Bosnalı Edin Puhalo'yu teknik nakavtla mağlup etti. Arslan müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, "53 yaşında bir kez daha dünya şampiyonu oldum ve tarih yazdığım için mutluyum" dedi.

Almanya'nın Stuttgart şehri yakınındaki Göppingen'de; profesyonel boks tarihinde, Türkiye'nin ilk ve tek dünya şampiyonu unvanına sahip olan Türk boksör Fırat Arslan, yaptığı maçla boksa veda etti. Müsabakaya Diriliş Ertuğrul dizi müziğiyle, tezahürat ve alkışlarla çıkan Arslan'a salonu dolduran 6 bin seyirci eşlik etti. Maçtan önce Türkiye, Bosna Hersek ve Almanya milli marşları çalındı.

Dünya Boks Birliği dünya şampiyonluğu kemer maçında Bosnalı Edin Puhalo ile karşılaşan Fırat Arslan, 12 raundluk maçın 6. raundunda rakibini teknik nakavtla yendi. Maça hızlı başlayan Arslan, kendisinden 18 yaş küçük olan Bosnalı rakibi karşısında daha üstün dövüştü. Arslan karşılaşmaya hızlı ve kontrollü başladı ve rakibini iyi analiz ederek sağlı-sollu kroşelerle rakibine ringe dar etti. Kariyerinin son maçından da zaferle ayrılan Fırat Arslan, WBA'nın Altın Dünya Şampiyonluk kemerini bir kez daha beline taktı.

Rakibini iki kez yere düşüren Arslan, üçüncü defa düşürdüğünde rakibini teknik nakavtla yenerek yeni bir zafere daha imza atarak boks kariyerine son noktayı koydu. Galibiyetten sonra ringe çökerek iki kez secde eden Fırat Arslan, zaferini bu şekilde kutladı. 53 yaşında dünya şampiyonu olan Arslan yeni bir rekora daha imza atarak bu unvana sahip olan en yaşlı boksör oldu.

Kariyerinde 67 maç gibi rekor sayıda bir karşılaşmaya çıkan Türk boksörün, 33'ü nakavt olmak üzere 55 galibiyeti, 9 yenilgi ve 3 beraberliği bulunuyor. 1,82 boyunda ve 90 kilodaki Fırat Arslan 'Aslan' (Der Löwen) lakabıyla ringlere çıkıyordu. Bosnalı rakibi ise 25. maçında ikinci yenilgisini aldı. Şimdiye kadar kazandığı 23 maçın 22'sini nakavtla kazanarak büyük bir başarıya imza atan Puhalo boks kariyerinde ilk kez nakavt oldu.

"Rakibimin 12 raund dayanamayacağını hissettim"

Karşılaşmadan önce kendisine çok güvendiğini belirten Fırat Arslan, maçtan sonra yapılan basın toplantısında, "Son 20 yılın en iyi çalışmasını yaptım. 8 hafta evimden uzak kaldım. Çocuğumun okul kaydına bile gidemedim. Bundan sonra iyi bir baba olacağım. 3 ve 4. rauntlarda rakibimin 12 raund dayanamayacağını hissettim. 12 raundluk tempom vardı ama 6. rauntta rakibimi yenmeyi başardım. Başta eşim Dilek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Soru üzerine boksu bıraktığını ima eden Arslan, "Bir daha burada dövüşmem ama Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerden çok iyi bir teklif gelirse dövüşmeyi düşünürüm" diyerek de açık kapı bıraktı.

"Tarih yazdığım için mutluyum"

53 yaşındaki boksör, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada ise, "Allah'ıma şükürler olsun. Bana bu yaşta bu enerjiyi veren rabbime ne kadar şükretsem azdır. 53 yaşında bir kez daha dünya şampiyonu oldum ve tarih yazdığım için mutluyum" diye konuştu. Dünyadaki ilk boks federasyonu olan WBA'da dünya şampiyonu olmasıyla ilgili Fırat Arslan, "Muhammed Ali, Mike Tyson gibi gelmiş geçmiş en iyi boksörlerin dövüştüğü WBA'da şampiyon oldum. 2007 ve 2008'de de olmuştum. Yıllar sonra tekrar şampiyon oldum" ifadelerini kullandı.

'Boksu bırakacak mısınız?' sorusuna ise Arslan, "Geleceği yüce Allah bilir. Ben öncelikle çocuklarıma iyi bir baba olmaya bakacağım" şeklinde cevap verdi.

Maçı izleyenler arasında eski boksörlerden Luan Krasniqi, Uli Wagner, Promotör Erol Ceylan ve Boks Antrenörü Bülent Başer gibi tanınmış isimler de yer aldı. Final maçı öncesi dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan Hüseyin Cinkara da ringe çıkarak rakibini ilk rauntta nakavt etti.