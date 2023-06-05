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52 Orduspor FK, Karbel Karaköprü Belediyespor'u penaltılarda geçerek tur atladı

52 Orduspor FK, Karbel Karaköprü Belediyespor'u penaltılarda geçerek tur atladı

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup play-off 2. tur rövanşında Karbel Karaköprü Belediyespor'u penaltılarda 5-3 yenen 52 Orduspor FK tur atladı. 52 Orduspor FK, 1-1'lik ilk maçın rövanşında Şanlıurfa temsilcisini konuk etti. Yeni Ordu Stadı'nda yapılan maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Ordu temsilcisi, tur atlayan taraf oldu. 52 Orduspor FK, grupta sezonu 2. tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükselen Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Tarafsız sahada yapılacak maçı kazanan takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off 2. tur rövanşında Karbel Karaköprü Belediyespor'u penaltılarda 5-3 yenen 52 Orduspor FK tur atladı.

52 Orduspor FK, 1-1'lik ilk maçın rövanşında Şanlıurfa temsilcisini konuk etti. Yeni Ordu Stadı'nda yapılan maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 sona erdi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Ordu temsilcisi, tur atlayan taraf oldu.

52 Orduspor FK, grupta sezonu 2. tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükselen Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Tarafsız sahada yapılacak maçı kazanan takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

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