52 Orduspor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 4-1 yendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor'un müsabakasında gülen taraf konuk takım oldu: 1-4. 52 Orduspor 25'inci dakikada Yusuf Mert'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı tek golle üstün tamamlayan 52 Orduspor, 77'nci dakikada Sinan'la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sinan bu defa 83'üncü dakikada sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. Ev sahibi Ayvalıkgücü, 85'inci dakikada Tugay'ın penaltı golüyle farkı ikiye indirdi: 1-3. Ancak 52 Orduspor, 90'ıncı dakikada Nevzat'la bir gol daha buldu ve rakibini 4-1 yendi. Ordu ekibi bu galibiyetin ardından puanını 32'ye çıkardı. Ayvalıkgücü de aynı puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor