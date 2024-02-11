Üye Girişi
Haberler

52 Orduspor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 4-1 yendi

Güncelleme:

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor'un müsabakasında 52 Orduspor, rakibini 4-1 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor'un müsabakasında gülen taraf konuk takım oldu: 1-4. 52 Orduspor 25'inci dakikada Yusuf Mert'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı tek golle üstün tamamlayan 52 Orduspor, 77'nci dakikada Sinan'la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sinan bu defa 83'üncü dakikada sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. Ev sahibi Ayvalıkgücü, 85'inci dakikada Tugay'ın penaltı golüyle farkı ikiye indirdi: 1-3. Ancak 52 Orduspor, 90'ıncı dakikada Nevzat'la bir gol daha buldu ve rakibini 4-1 yendi. Ordu ekibi bu galibiyetin ardından puanını 32'ye çıkardı. Ayvalıkgücü de aynı puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Orduspor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Yazar Füruzan kimdir, gerçek adı ne? Füruzan neden soyadını kullanmıyor? 12 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title