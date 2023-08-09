- 5 yaşında başladığı artistik buz pateni sporunda tüm imkansızlıklara rağmen başarıya koşuyor Antrenörsüz başarısını "buzlara" yazıyor Onun süratine yetişemiyorlar Kocaeli'de yaşayan artistik buz pateni sporcusu 15 yaşındaki Aykut Eren Dinç, antrenörü olmadan hem Türkiye hem de Avrupa...

- 5 yaşında başladığı artistik buz pateni sporunda tüm imkansızlıklara rağmen başarıya koşuyor

Antrenörsüz başarısını "buzlara" yazıyor

Onun süratine yetişemiyorlar

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan artistik buz pateni sporcusu 15 yaşındaki Aykut Eren Dinç, antrenörü olmadan hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonu oldu. Tüm imkansızlıklara rağmen başarıya koşan ve hikayesini adeta buzlara yazan genç sporcunun en büyük hedefi ise olimpiyat şampiyonu olmak.

Kocaeli'de yaşayan Aykut Eren Dinç (15), buz pateni ile 5 yaşında tanıştı. Ailesinin de desteğiyle düzenli olarak antrenmanlara katılan Dinç, bir süre sonra artistik buz patenine yöneldi. Kendini geliştirmek için yıllarca çok çaba harcayan Dinç, sadece geçtiğimiz yıl yaklaşık 3 ay antrenörle çalışabildi. Usta antrenör Caner Çalık ile 3 ay çalışabilen genç sporcu, onun gözetiminde 2022 yılının kasım ayında yapılan Uluslararası Bosphorus Cup Yarışması'nda üçüncü oldu. Çalık'ın Kocaeli'den gitmesiyle antrenörsüz kalan Dinç, pes etmeyerek kendi imkanlarıyla turnuvalara hazırlanmaya devam etti.

İlk kez katıldığı uluslararası turnuvada üçüncü olan genç sporcu, 23-25 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılan Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda ise başarısına bir yenisini daha ekledi. Ankara'daki yarışmada birinci olan Aykut Eren, 2023 yılının ocak ayında yapılan Başkent Kupası'nda da şampiyon odu.

Tamamen kendi imkanlarıyla şampiyonalara hazırlanan Dinç, son olarak 12-16 Nisan tarihinde Slovenya'da düzenlenen Uluslararası Narcisa Cup Artistik Buz Pateni Yarışması'nda da şampiyonluğu göğüsledi. 5 yaşında başladığı artistik buz pateni sporunda başarılarıyla adından söz ettiren Dinç, 8 yaşındaki kız kardeşine de eğitim veriyor.

"Antrenörüm olmadan çalışıyorum"

Artistik buz pateni sporunda kariyerine dereceler eklediğini söyleyen Dinç, "Yurt dışında ve yurt içinde şampiyonluğum var. Türkiye şampiyonasında, Başkent Kupası'nda ve 19 Mayıs Gençlik Kupası'nda şampiyon oldum. Bunun dışında yurt dışında düzenlenen yarışmada kendi kategorimde Avrupa şampiyonluğum var. Kardeşimle antrenörüm olmadan çalışıyorum. Kardeşimi de ben çalıştırıyorum. Antrenörüm Caner Çalık 2022 yılında beni 3 ay çalıştırdı ve buradan gitmek durumunda kaldı. Başarılarımın meyvelerini Caner hoca sayesinde yiyorum" dedi.

Pes etmeden çalışmaya devam edeceğini ifade eden Aykut Eren, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden destek beklediğini de kaydetti.

"Oraya ait olduğumu hissettim"

Spor hayatına 5 yaşında yüzücülük ile başladığını ancak daha sonra buz patenine yöneldiğini anlatan Aykut Eren Dinç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yüzme antrenmanına gidiyorduk ancak tesis kapalı olduğu için boşuna gelmiş olmamak adına 500 metre ileride olan buz pateni sahasına gittik. Oraya ait olduğumu hissettim ve buz patenine başlamış oldum. Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Kardeşimle antrenör sıkıntısı yaşıyoruz ve bu şekilde devam edebileceğimizi düşünmüyorum. Antrenörlerden yardım bekliyorum."

"Antrenmana yetişebilmek için saat 04.00'te ailecek uyanıyoruz"

Aykut Eren'e her zaman destek olduklarını dile getiren anne Hicran Dinç ise "Aykut Eren, kendisine verdiğimiz desteğin karşılığını fazlasıyla veriyor. Aykut Eren, hem akademik başarısı hem sporsal hem de sanatsal anlamda şehrimize ve ülkemize çok ciddi katma değeri olan, gelecek vadeden bir genç. Aykut, antrenörsüz çalışıyor, Kocaeli Olimpik Tesisi'nde antrenman yapıyor. Saat 06.00'daki antrenmana yetişebilmek için saat 04.00'te ailecek uyanıyoruz. Antrenmandan sonra Aykut saat 08.30'da okula gidiyor. Okuldan çıktıktan sonra akşam tekrar antrenmana gidiyor. Aykut, ilçeler arasında yapılan transfere çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Eren sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin, milletimizin sporcusu"

Kızının da 6 yaşında buz patenine başladığını belirten anne Dinç, "Kızım şu an 8 yaşında. Kızım da Kocaeli il birincisi oldu. Aykut, kız kardeşiyle bu spora gönül verdi ve mücadele ediyor. Aykut, bu spora 10 yıldır emek verdiği halde antrenör sorunu çözülmüş değil. Eren, sadece Kocaeli'nin değil, Türkiye'nin, milletimizin sporcusu" ifadelerini kullandı.

"Tek başına mücadele ederek güçlülüğünü ispatladı"

Hicran Dinç, Aykut Eren'in katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda hem dereceleri hem de şampiyonluğu göğüslediğini kaydederek, yaklaşık 30'a yakın madalyası bulunduğunu da dile getirdi. Oğlunun Slovenya'da düzenlenen Uluslararası Narcisa Cup Artistik Buz Pateni Yarışması'ndan şampiyon olarak döndüğünü söyleyen anne Dinç, "Başkent Kupası'nda birinciliği, Türkiye Şampiyonası ve 19 Mayıs Gençlik Kupasında da şampiyonluğu var. Aykut Eren, fazlasıyla tek başına mücadele ederek güçlülüğünü ispatladı. Bizler Valiliğimizden, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istiyoruz. 2 tane pırlanta gibi sporcu var, akademik başarıları da çok yüksek. Aykut Eren, Bilsem Çocuk Üniversitesi öğrencisi ve akademik olarak okul birincisi. Yetkililerden; gelecek vadeden, olimpiyatlara gidecek sporcuya antrenör olarak destek vermelerini istiyorum" dedi.