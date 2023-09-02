5. Uluslararası Mersin Maratonu 10 Aralık'ta Yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu, 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu ile paten yarışı yer alacak. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılım için kota alabilecek sporcuların kayıtları 2 Aralık'ta sona erecek. Dereceye giren sporculara para ödülü verilecek. Ayrıca maraton kapsamında 7-9 Aralık tarihleri arasında Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir fuar düzenlenecek.