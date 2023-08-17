5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Yapılacak

Türkiye Ragbi Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan 5'li Plaj Ragbi Kadın-Erkek Türkiye Şampiyonası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 19-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen organizasyon, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci plajında gerçekleştirilecek. Farklı illerden 12 erkek ve kadın takımın mücadele edeceği şampiyona kapsamında 250'ye yakın sporcunun Kocaeli'de olması bekleniyor.