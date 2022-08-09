5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru...
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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. - KONYA
İhlas Haber Ajansı / Spor