5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru... 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Ersu Şaşma, atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. - KONYA İhlas Haber Ajansı / Spor Atletizm Spor Haberler

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