Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu.

Spor Haberleri

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mete Gazoz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title