5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu.
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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu.
5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor