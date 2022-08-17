5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu. Spor Haberleri 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Mete Gazoz Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan klasik yay erkek takımı altın madalyanın sahibi oldu. - Haberler

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