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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak.

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Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak.

Açılış töreni 9 Ağustos Salı günü yapılacak oyunlarda bazı branşlarda müsabakalar erken yapılıyor.

Oyunların ilk müsabakaları, "pist bisikleti" yarışmasıyla Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek.

5. İslami Dayanışma Oyunları 18 Ağustos'ta sona erecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Konya Spor Haberler

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