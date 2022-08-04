5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak
Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak.
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Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak.
Açılış töreni 9 Ağustos Salı günü yapılacak oyunlarda bazı branşlarda müsabakalar erken yapılıyor.
Oyunların ilk müsabakaları, "pist bisikleti" yarışmasıyla Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek.
5. İslami Dayanışma Oyunları 18 Ağustos'ta sona erecek.
AA / Erkan Tiryaki - Spor