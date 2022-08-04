5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak. Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak. Açılış töreni 9 Ağustos Salı günü yapılacak oyunlarda bazı branşlarda müsabakalar erken yapılıyor. Oyunların ilk müsabakaları, "pist bisikleti" yarışmasıyla Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek. 5. İslami Dayanışma Oyunları 18 Ağustos'ta sona erecek. Spor AA / Erkan Tiryaki Konya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yarın başlayacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.