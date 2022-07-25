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5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı belirlendi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı belirlendi

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı sporcuları belli oldu.

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı sporcuları belli oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 18 milli sporcu yer alacak.

Kadroda şu sporcular bulunuyor:

Kadınlar: Emine Avcu, Meryem Nur Tunuğ, Rüveyda Arslantaş, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Şevval Beren Mutlu

Erkekler: Ali Uzun, Baran Doruk Şimşek, Beytullah Eroğlu, Bülent Oturakçı, Fuat Özsaatçi, Hamit Demir, İsmet Ayık, Koral Berkin Kutlu, Mustafa Şar, Ömer Onur İnci, Uğur Şenel, Uğurcan Özer.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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