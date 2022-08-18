5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda artistik cimnastikte milli sporcular 6 madalya daha kazandı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda artistik cimnastikte milli sporcular 6 madalya daha kazandı. Konya Olimpik Veledromu'nda yapılan müsabakalarda Türkiye son günde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya aldı. Kadınlar asimetrik paralelde Sevgi Seda Kayışoğlu altın madalya elde etti. Kadınlarda Bengisu Yıldız asimetrik paralelde gümüş, atlama masası ve denge aletinde ise bronz madalya kazandı. Bilge Tarhan da kadınlar atlama masasında gümüş, yer aletinde bronz madalyaya uzandı. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Konya Spor Haberler

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