5. İslami Dayanışma Oyunları Spor Haberleri Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede milli sporcular son gün 11 madalya daha elde etti. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede milli sporcular son gün 11 madalya daha elde etti. Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yüzme yarışlarının son gününde 5 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya aldı. Kadınlar 50 metre serbest İlknur Nihan Çakıcı, 25.90'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Sezin Eligül ise bronz madalya kazandı. Kadınlar 100 metre kelebekte Deniz Ertan 1.01.00'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Nida Eliz Üstündağ ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Kadınlar 200 metre kurbağalamada Viktoria Zeynep Güneş altın, Defne Coşkun gümüş, 400 metre serbestte Merve Tuncel 4.12.93'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın, Beril Böcekler ise gümüş madalya elde etti. Kadınlarda Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Güneş, İlknur Nihan Çakıcı ve Deniz Ertan'dan oluşan milli takım, 4x100 metre karışık bayrak finalinde 4.11.52'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı. Erkeklerde 100 metre serbestte Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kelebekte ise Ümitcan Güreş bronz madalya elde etti. Berke Saka, Berkay Ömer Öğretir, Ümitcan Güreş ve Hüseyin Emre Sakçı'dan oluşan milli takım ise 4x100 metre karışıkta gümüş madalya aldı. Türkiye, yüzmede 28'i altın, 26'sı gümüş, 9'u bronz olmak üzere toplam 63 madalyaya organizasyonu tamamladı. Spor AA / Erkan Tiryaki Konya Spor Haberler

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