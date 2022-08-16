5. İslami Dayanışma Oyunları
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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kick boksta ilk gün milli sporcular 2 bronz madalya aldı.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kick boksta ilk gün milli sporcular 2 bronz madalya aldı.
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda erkekler low kick 81 kiloda Fatih Erman bronz madalya kazandı.
Erkekler low kick 51 kiloda ise Salih Samet Oruç, bronz madalya elde etti.
Kick boksta müsabakalar yarın devam edecek.
AA / Erkan Tiryaki - Spor