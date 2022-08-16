Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Spor Haberleri

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık skeet karışık takım yarışlarında skeet milli takımı, bronz madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık skeet karışık takım yarışlarında skeet milli takımı, bronz madalya aldı.

Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, atıcılık skeet karışık takım mücadelesinde milli sporcular Nur Banu Balkancı ve Mustafa Serhat Şahin ikilisi bronz madalya kazandı.

Nur Banu ve Mustafa çifti, Katar'dan Reem Al Sharshani ile Masoud Saleh Al Athba ikilisini 6-4 yenip bronz madalya elde etti.

AA / Havva Dereağzı - Spor

Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title