5. İslami Dayanışma Oyunları Spor Haberleri Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık skeet karışık takım yarışlarında skeet milli takımı, bronz madalya aldı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık skeet karışık takım yarışlarında skeet milli takımı, bronz madalya aldı. Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, atıcılık skeet karışık takım mücadelesinde milli sporcular Nur Banu Balkancı ve Mustafa Serhat Şahin ikilisi bronz madalya kazandı. Nur Banu ve Mustafa çifti, Katar'dan Reem Al Sharshani ile Masoud Saleh Al Athba ikilisini 6-4 yenip bronz madalya elde etti. Spor AA / Havva Dereağzı Konya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.