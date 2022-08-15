5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, eskrimde günü 4 madalyayla bitirdi. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, eskrimde günü 4 madalyayla bitirdi. Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen eskrim müsabakalarında milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Flöre tek kadınlarda kürsüde Türk sporcular yer aldı. İrem Karamete Baldini altın, Alisa İşbir gümüş ve Firuze Ayşen Güneş bronz madalya kazandı. Aylin Çakır, Nil Güngör, Iryna Schukla ve Pınar Miray Şişik'ten oluşan Eskrim Kadınlar Kılıç Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. Spor AA / Erkan Tiryaki Türkiye Konya Spor Haberler

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