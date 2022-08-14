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5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde mücadele eden Türk sporcular, günü 2 madalya ile tamamladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda eskrimde mücadele eden Türk sporcular, günü 2 madalya ile tamamladı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, milli sporcular 1 altın, 1 gümüş madalya sahibi oldu.

Kılıç tek kadınlar finalinde Türkiye'yi temsil eden Iryna Shchukla altın madalya kazandı.

Türkiye adına flöre tek erkekler finalinde mücadele eden Martino Minuto ise gümüş madalyaya ulaştı.

AA / Serhat Çetinkaya - Spor

Selçuk Üniversitesi Konya Spor Haberler

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