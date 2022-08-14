5. İslami Dayanışma Oyunları
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarı finalde Azerbaycan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, yarı finalde Azerbaycan'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, ilk yarıyı 43. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda skoru koruyan ay-yıldızlı ekip adını finale yazdırdı.
23 Yaş Altı Futbol Takımı, finalde 16 Ağustos Salı günü Suudi Arabistan'la karşılaşacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor