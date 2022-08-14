5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, finalde Katar'a 26-23 yenildi. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Erkek Hentbol Takımı, finalde Katar'a 26-23 yenildi. Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Katar, 14-10 önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan milli takım, rakibini 18-18'de yakaladı. Son bölümü büyük bir heyecana sahne olan maçı Katar 26-23 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye ise gümüş madalya aldı. Maçın son bölümünde Katarlı oyuncu Amir Denguir'un tribünlere diyaloğa girmesiyle sahanın içinde bir süre gerginlik çıktı. Milli hentbolcular da Katarlı oyuncuya tepki gösterdi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Spor AA / Erkan Tiryaki Konya Katar Spor Haberler

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