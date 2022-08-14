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A Milli Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı şampiyon oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu.

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan kadınlar hentbol final maçında Türkiye ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve rakibini 30-24 yenerek altın madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, kadınlar hentbolda ilk kez uluslararası bir organizasyonda şampiyon oldu.

Öte yandan 3.'lük maçında Özbekistan'ı 40-27 yenen Kamerun Kadın Hentbol Takımı bronz madalya kazandı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

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