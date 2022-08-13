Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 32 madalyayla tamamladı.

Türk sporcular, 12'si altın, 11'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere toplamda 32 madalya elde etti.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 60 altın, 59 gümüş ve 50 bronz olmak üzere 169'a yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.