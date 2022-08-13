5. İslami Dayanışma Oyunları Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Nasreldin Abdelgabgi (Suudi Arabistan)Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, Cafer... Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Nasreldin Abdelgabgi (Suudi Arabistan) Türkiye : İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, Cafer Kirkit, İzzet Alp Akkuş) İran: Homayounfarmanesh, Sarlak, Porya, Mosaferdashliboroun, Mohammad, Pazhooman (Talebikhameneh, Pourgholchi, Rahmani, Saadar, Ramezani, Faroulji) Setler: 23-25, 22-25, 34-32, 25-21, 15-8 Süre: 135 dakika (26, 28, 39, 27, 15) Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu üçüncü maçında İran'ı 3-2 yenerek yarı finale çıktı. Ay-yıldızlı ekip yarın yarı finalde Kamerun'la saat 16.00'da karşılaşacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 alan milli takımı maç sonu tebrik etti. Spor AA / Erkan Tiryaki Suudi Arabistan Azerbaycan Türkiye Spor Haberler

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