Haber : 5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. İslami Dayanışma Oyunları

 - Güncelleme:
5. İslami Dayanışma Oyunları

Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Nasreldin Abdelgabgi (Suudi Arabistan)Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, Cafer...

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Nasreldin Abdelgabgi (Suudi Arabistan)

Türkiye : İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, Cafer Kirkit, İzzet Alp Akkuş)

İran: Homayounfarmanesh, Sarlak, Porya, Mosaferdashliboroun, Mohammad, Pazhooman (Talebikhameneh, Pourgholchi, Rahmani, Saadar, Ramezani, Faroulji)

Setler: 23-25, 22-25, 34-32, 25-21, 15-8

Süre: 135 dakika (26, 28, 39, 27, 15)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu üçüncü maçında İran'ı 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Ay-yıldızlı ekip yarın yarı finalde Kamerun'la saat 16.00'da karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Bakan Kasapoğlu, 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 alan milli takımı maç sonu tebrik etti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Suudi Arabistan Azerbaycan Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title