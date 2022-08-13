Haber : 5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. İslami Dayanışma Oyunları

 - Güncelleme:
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar halterde mücadele eden Türk sporcular 2'si altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar halterde mücadele eden Türk sporcular 2'si altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda Türkiye, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

Kadınlar 64 kilogramda yarışan Nuray Güngör, silkmede ve toplamda oyunlar rekoru kırarak 121 ve 218 kilogram ile 2 altın madalya kazandı. Güngör, koparmada ise 97 kilogram kaldırarak gümüş madalyaya ulaştı.

Kadınlar 64 kilogramda yarışan Berfin Altun da silkmede 118 kilogram kaldırarak gümüş, toplamda 202 kilogram kaldırarak bronz madalya elde etti.

AA / Serhat Çetinkaya - Spor

Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title