5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının son gününde Türk sporcular 1'i altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının son gününde Türk sporcular 1'i altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Konya Atletizm Pisti'nde gerçekleşen müsabakalarda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Kayhan Özer'den oluşan 4x100 metre erkek bayrak takımı, 38.74'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. Atletizm kadınlar 1500 metre finalinde ise Ekaterina Guliyev, 4.16.70'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Elif Polat, Ekaterina Guliyev, Büşra Yıldırım ve Eda Nur Tulum'dan oluşan atletizm 4x400 metre kadın bayrak takımı da 3.35.24'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Simay Özçiftçi, Şevval Ayaz, Cansu Nimet Sayın ve Elif Polat'dan oluşan 4x100 metre kadın bayrak takımı ise 44.49'luk derecesiyle bronz madalya aldı. Milli sporcu Necati Er de erkekler uzun atlama finalinde 7.83 metrelik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Milli sporcular, madalya sevincini birbirlerine sarılıp, statta tur atarak kutladı. Spor AA / Havva Dereağzı Atletizm Konya Spor Haberler

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