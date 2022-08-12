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5. İslami Dayanışma Oyunları

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5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boccede son gün 4 altın, 5 gümüş madalya elde etti.

Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, boccede son gün 4 altın, 5 gümüş madalya elde etti.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda milli sporcular 9 farklı kategoride final oynadı.

Volo basamak tek kadınlarda İnci Ece Öztürk, volo basamak tek erkeklerde Mehmet Can Yakın, raffa tek kadınlarda Rukiye Varol, volo röle karışıkta Burak Altay-Necla Şahin çifti rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı.

Raffa tek erkeklerde Oğuzhan Turhan, raffa çift kadınlarda Bahar Çil-Esile Emen, raffa çift erkeklerde Cem Şimşek-Erdal Kantemir, raffa karışık çiftlerde Cem Şimşek-Esile Emen, volo altın nokta tek erkeklerde ise Faik Dursun Öztürk gümüş madalya kazandı.

Sona eren boccede Türkiye 4 altın, 5 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyanın sahibi oldu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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