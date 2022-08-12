5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık branşında Trap Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık branşında Trap Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı. Saracoğlu Spor Tesisleri'nde, atıcılık branşında trap karışık müsabakaları yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Oğuzhan Tüzün-Safiye Sarıtürk Temizdemir çifti, finalde Kuveytli rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Spor AA / Erkan Tiryaki Konya Spor Haberler

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