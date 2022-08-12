5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk takım yarışlarının final gününde Türk sporcular 5 madalya kazandı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk takım yarışlarının final gününde Türk sporcular 5 madalya kazandı. Konya Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye, para okçuluk branşında farklı kategorilerdeki finallerde 2 altın, 3 gümüş madalya elde etti. Klasik yay çift erkeklerde Sadık Savaş ve Yavuz Papağan çifti, İranlı rakiplerini 5-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Klasik yay karışık takımda ise Merve Nur Eroğlu ve Yavuz Papağan, yine İranlı okçulara 6-0 üstünlük sağlayarak altın madalya aldı. Kadınlar makaralı yay çiftlerde Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz ve erkekler makaralı yay çiftlerde ise Bülent Korkmaz-Murat Turan gümüş madalya kazandı. Makaralı yay karışık takımda mücadele veren Bülent Korkmaz ve Sevgi Yorulmaz ikilisi de gümüş madalya elde etti. Milli sporcular, madalya sevinçlerini anı fotoğrafı çektirerek kutladı. Spor AA / Havva Dereağzı Konya Spor Haberler

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