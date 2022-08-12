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5. İslami Dayanışma Oyunları

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5. İslami Dayanışma Oyunları

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününde halterde alınan 6 madalyanın kendilerini mutlu ettiği söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ilk gününde halterde alınan 6 madalyanın kendilerini mutlu ettiği söyledi.

Talat Ünlü, TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen halter müsabakalarını AA muhabirine değerlendirdi.

İlk gün üçer altın ve gümüş madalya elde ettiklerini hatırlatan Ünlü, "İlk gün performansımızdan memnunuz. Müsabakalarımız olumlu bir şekilde, bir aksaklık olmadan devam ediyor. Konya'da düzenlenen bu organizasyonda amacımız ülkemiz için madalyalar peşinde koşmak." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir gücü olduğunu vurgulayan Ünlü, "Bunu, düzenlediğimiz spor organizasyonlarında da gösteriyoruz. Türkiye, spor tesisleri ve sporcuların başarısıyla büyük bir gelişim kat etti. Önemli olan bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanmaktır. Biz spor adamları olarak verilen imkanları israf etmeden kullanacağız. Gönülden çalışarak başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Talat Ünlü Türkiye Spor Haberler

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