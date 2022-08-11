Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizmde Türkiye günü 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyayla bitirdi.

Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizmde Türkiye günü 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyayla bitirdi.

Konya Atletizm Pisti'ndeki yarışlarda Türkiye'ye altın madalyaları kadınlarda Şevval Ayaz ve Yasemin Can getirdi.

Şevval, 100 metre engellide 13.21'lik derecesiyle, Yasemin Can ise 5 bin metre finalinde 6.23.31'lik zamanıyla altına uzandı.

Erkekler çekiç atmada Eşref Apak 71.34 metreyle gümüş, Özkan Baltacı ise 68.90 metreyle bronz madalya aldı. Erkekler 200 metrede ise Ramil Guliyev 20.16'lık derecesiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

4x400 metre karışık bayrakta, Oğuzhan Kaya, Edanur Tulum, Sinan Ören ve Büşra Yıldırım'dan oluşan milli takım, 3.22.90'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Kadınlar 3 adım atlamada 14.41 metre atlayan Tuğba Danışmaz, bu derecesiyle altın madalya kazandı ancak yapılan itiraz sonucu atlayışı 13.95 metre olarak güncellenince üçüncülüğe geriledi. Tuğba böylece bronz madalya elde etmiş oldu.