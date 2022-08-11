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5. İslami Dayanışma Oyunları

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5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda milli sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda milli sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya kazandı.

Erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal gümüş, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer bronz madalyanın sahibi oldu.

Tekvandoda müsabakalar yarın sona erecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Konya Spor Haberler

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