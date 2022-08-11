5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda milli sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda milli sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti. Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, altın madalya kazandı. Erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal gümüş, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer bronz madalyanın sahibi oldu. Tekvandoda müsabakalar yarın sona erecek. Spor AA / Erkan Tiryaki Konya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.