Haber : 5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. İslami Dayanışma Oyunları

 - Güncelleme:
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlarda Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya aldı.

Kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde ilk 2 sırayı Türk sporcular elde etti. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışık finalinde Emine Avcu, altın madalya elde etti.

Erkekler S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde Koral Berkin Kutlu da altın madalyaya uzandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta ise Hamit Demir gümüş madalyayı boynuna taktı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title