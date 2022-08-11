5. İslami Dayanışma Oyunları
- Güncelleme:
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi.
Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlarda Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya aldı.
Kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde ilk 2 sırayı Türk sporcular elde etti. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışık finalinde Emine Avcu, altın madalya elde etti.
Erkekler S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde Koral Berkin Kutlu da altın madalyaya uzandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta ise Hamit Demir gümüş madalyayı boynuna taktı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor