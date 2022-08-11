5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi. Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlarda Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya aldı. Kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde ilk 2 sırayı Türk sporcular elde etti. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışık finalinde Emine Avcu, altın madalya elde etti. Erkekler S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde Koral Berkin Kutlu da altın madalyaya uzandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta ise Hamit Demir gümüş madalyayı boynuna taktı. Spor AA / Erkan Tiryaki Türkiye Konya Spor Haberler

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