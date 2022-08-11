5. İslami Dayanışma Oyunları A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki A Grubu üçüncü maçında Özbekistan'ı 42-29 yenerek yarı finale grup lideri olarak çıktı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki A Grubu üçüncü maçında Özbekistan'ı 42-29 yenerek yarı finale grup lideri olarak çıktı. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 23-14 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, maçı 42-29 kazanarak grubundaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Türkiye, 13 Ağustos Cumartesi günü B Grubu ikincisiyle yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Spor AA / Erkan Tiryaki Özbekistan Spor Haberler

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