Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 16 madalyayla tamamladı.

Türk sporcular, 7'si altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplamda 16 madalya elde etti.

Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 23 altın, 18 gümüş ve 15 bronz olmak üzere 56'ya yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.