5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının üçüncü gününde Türk sporcular, 1 altın ve 1 gümüş olmak üzere 2 madalya aldı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının üçüncü gününde Türk sporcular, 1 altın ve 1 gümüş olmak üzere 2 madalya aldı. Konya Atletizm Pisti'ndeki kadınlar cirit atma finalinde Esra Türkmen 57.46 metrelik atışıyla altın, Eda Tuğsuz ise 56.59 metrelik atışıyla gümüş madalya kazandı. Milli sporcular, Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi. Spor AA / Havva Dereağzı Atletizm Konya Spor Haberler

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