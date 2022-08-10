Haber : 5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. İslami Dayanışma Oyunları

 - Güncelleme:
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte ilk gün Türk sporcular 3 madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte ilk gün Türk sporcular 3 madalya aldı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan güreş müsabakalarında serbest stil 97 kiloda Mustafa Sessiz, finalde mücadele etti. İranlı sporcu Mojtaba Goleij'le karşılaşan Mustafa, sakatlanınca müsabakaya devam edemedi ve altın madalya İranlı güreşçinin oldu. Mustafa ise gümüş madalya kazandı.

Serbest stilde milli sporcular iki bronz madalyanın da sahibi oldu. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Kazakistan'dan Nurkozha Kaipanov'u, 86 kiloda Osman Göçen, Özbekistan'dan Azizbek Fayzullaev'i yenerek bronz madalya elde etti.

Güreş müsabakaları yarın devam edecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title