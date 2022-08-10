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5. İslami Dayanışma Oyunları

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5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede milli sporcular 3'ü altın olmak üzere 6 madalya elde etti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede milli sporcular 3'ü altın olmak üzere 6 madalya elde etti.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yüzme yarışlarında Türk sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kadınlar S4-5 sınıfı 50 metre sırtüstünde kürsüyü Türk sporcular kapattı. Bu stilde Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu ise bronz madalya aldı.

Erkekler S4-5 sınıfı 50 metre sırtüstü finalinde ise Beytullah Eroğlu altın madalya alırken, Hamit Demir ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar S6-10 sınıfı 100 metre sırtüstü finalinde de Şevval Beren Mutlu altın madalyayı boynuna taktı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Konya Spor Haberler

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